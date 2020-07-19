"Обидчик девушки прилег". В Днепре нашли и наказали мужчину, который избил женщину в маршрутке

В Днепре в маршрутке пассажиры избили женщину. На следующий день горожане разыскали мужчину, который наносил удары и проучили его.

18 июля в Днепре в маршрутке пассажиры избили женщину, которая заплатила за два места, чтобы рядом с ней никто не сидел. Об этом сообщило "Наше місто".

По информации издания, женщина заплатила за два места и села на двойное сидение одна. Другим пассажирам маршрутки это не понравилось, и началась словесная перепалка. Мужчина нанес женщине несколько ударов кулаком по лицу.

Другие пассажиры также присоединились к избиению и оскорблениям женщины.

"Вытащили из маршрутки, разорвали футболку и избили. Никто за нее не вступился, и водитель никак не отреагировал", – сообщает издание.

Осторожно. На видео присутствуют кадры насилия и нецензурная лексика.

ВИДЕО

Видео: Наше Місто / YouTube

По информации "Днепр Оперативный", мужчину, который несколько раз ударил женщину в маршрутке, "уже нашли и наказали".

"Выследили неравнодушные граждане и объяснили, что так поступать не нужно", – говорится в сообщении.