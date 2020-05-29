В Днепре на ходу загорелся трамвай. Фоторепортаж
29 мая в Днепре произошел пожар в трамвае, который ходит по маршруту №19, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В момент пожара, по данным спасателей, трамвай транспортировал другой вагон в депо на ремонт и в нем не было пассажиров. "Информатор"
отметил, что вагон загорелся на ходу. Очевидцы рассказали изданию, что пассажиры (около 15 человек) в трамвае таки были, но они смогли его покинуть до того, как огонь охватил вагон. По данным СМИ, никто не пострадал, но у некоторых пассажиров сгорели сумки и пакеты с продуктами. Директор предприятия "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков рассказал, что произошло короткое замыкание, из-за чего загорелась крыша вагона, а затем огонь охватил салон. Пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники. Вследствие происшествия вагон полностью выгорел.