Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Днепре на ходу загорелся трамвай. Фоторепортаж

Сегодня 19.43
29 мая в Днепре произошел пожар в трамвае, который ходит по маршруту №19, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В момент пожара, по данным спасателей, трамвай транспортировал другой вагон в депо на ремонт и в нем не было пассажиров. "Информатор" отметил, что вагон загорелся на ходу. Очевидцы рассказали изданию, что пассажиры (около 15 человек) в трамвае таки были, но они смогли его покинуть до того, как огонь охватил вагон. По данным СМИ, никто не пострадал, но у некоторых пассажиров сгорели сумки и пакеты с продуктами. Директор предприятия "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков рассказал, что произошло короткое замыкание, из-за чего загорелась крыша вагона, а затем огонь охватил салон. Пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники. Вследствие происшествия вагон полностью выгорел.
Теги: пожар, Днепр, трамвай
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти" G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного G
Владимир ПОПОВ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS