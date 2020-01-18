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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевском метро задержан мужчина, который ударил правоохранителя – полиция

В полиции сообщили, что полицейский в киевском метро сделал замечание двум мужчинам с признаками алкогольного опьянения, а в ответ один из них ударил правоохранителя в лицо.

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44-летнему задержанному сообщили о подозрении
44-летнему задержанному сообщили о подозрении
Фото: npu.gov.ua

В Киевском метро правоохранители задержали мужчину, который ударил полицейского. Об этом 18 января сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Старший сержант полиции в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено, и предложил воспользоваться другим видом транспорта. Мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил полицейского в лицо. Правоохранитель, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события", – рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

44-летнему задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги: Киев, метро, полиция, задержание
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