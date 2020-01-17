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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Тернополе студентка-иностранка умерла, выпив неизвестный яд – полиция

Студентка могла выпить неизвестный яд из-за проблем с учебой, рассказали в полиции Тернопольской области.

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Девушка, которая выпила яд, оставила прощальную записку, сообщили в полиции
Девушка, которая выпила яд, оставила прощальную записку, сообщили в полиции
Фото: pixabay.com

Житель Тернополя обнаружил на улице Троллейбусной девушку без сознания, ее доставили в больницу в состоянии клинической смерти, медикам не удалось ее спасти. Об этом 17 января проинформировала пресс-служба полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что девушка была студенткой одного из местных вузов.

Девушка 1995 года рождения пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете и не знала, как об этом сообщить родителям, рассказали в ведомстве.

"Тело темнокожей девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире – прощальную записку. Одна из версий – потерпевшая выпила неизвестный яд", – добавили в полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, Тернополь, смерть, убийство, полиция, больница, отравление, правоохранители, расследование, студенты, больницы
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