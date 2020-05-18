Полтавскому политику, который напал на журналистов, объявили подозрение

По данным Национального союза журналистов Украины, нападавшим был полтавский политик Сергей Чередниченко.

Правоохранители вручили подозрение жителю Полтавы, который в 2017 году напал на журналистов и мешал их работе. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов одного из городских телевизионных каналов. Полиция расследует производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины отмечает, что речь идет о депутате Полтавского горсовета Сергее Чередниченко. В 2017 году журналисты местной телекомпании "ИРТ-Полтава" снимали сюжет о рейде, который проводился по незаконным пассажирским перевозкам. Работе съемочной группы телеканала пытался помешать Чередниченко, он брызнул краской из баллончика в телекамеру, которой оператор снимал этот сюжет.

6 мая Национальный союз журналистов Украины заявил, что за четыре месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении журналистов. Чаще всего в апреле нападения на представителей СМИ случались в Киеве и области.