Тело украинского военного, которого передали боевики, идентифицировали – штаб ООС

Сержант Ярослав Журавель погиб во время эвакуации раненого бойца в серой зоне у Зайцево Донецкой области. Сержант будет похоронен 23 июля в Днепропетровской области.

После проведенного опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое украинской стороне передали боевики 21 июля, было установлено, что погибший – сержант Ярослав Журавель. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 22 июля в Facebook.

Украинский военный был ранен во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области, отметили в посте.

По информации штаба ООС, прощание с погибшим военным состоится 23 июля в 11.00 в селе Андреевка Днепропетровской области.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Тело погибшего военного медика передали 17 июля. В тот же день украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня сообщила, что боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного.

18 июля боевики "ДНР" заявили, что нашли тело третьего украинского военнослужащего. Представитель боевиков отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.