В ОБСЕ назвали условия всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Полный перечень

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о бессрочном перемирии на Донбассе, которое вступит в силу с 27 июля. ОБСЕ назвала семь мер, которые согласились выполнять противоборствующие стороны.

В ОБСЕ заявили, что наступательные, разведывательно-диверсионные действия и запуски дронов в зоне конфликта будут запрещены Фото: ЕРА

С 0.01 27 июля в зоне военного конфликта на востоке Украины вступает в силу всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное перемирие, стороны конфликта взяли обязательство выполнить основные условия его соблюдения. Об этом заявила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау, сообщил 23 июля сайт ОБСЕ.

В заявлении дипломата перечислены семь мер по поддержке прекращения огня:

– запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

– запрет на применение огня, включая снайперский;

– запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

– эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

– создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации в действующем составе;

– ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

– вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Как пояснили в ОБСЕ, под наступательными действиями следует понимать попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия заявления ТКГ, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе для проведения разведывательных или диверсионных действий.

"Руководство Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам", – подчеркнула Грау.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Это решение Офис президента Украины назвал "прорывом", достигнутым благодаря "эффективной работе украинской делегации при поддержке международных партнеров в Берлине и Париже, а также работе политических советников и глав МИД стран – участниц нормандского формата".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение шести лет на Донбассе неоднократно объявлялись перемирия, однако зачастую боевики не соблюдают режим прекращения огня.