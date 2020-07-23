Таран о перемирии на Донбассе: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Украинские военные имеют право отвечать на обстрелы боевиков на основании ст. 51 Устава ООН, подчеркнул министр обороны Украины Андрей Таран.

Перемирие на Донбассе, которое должно вступить в силу с полуночи 27 июля, дает возможность боевикам продемонстрировать "политическую волю" и прекратить обстрелы. Такое мнение на брифинге 23 июля высказал министр обороны Украины Андрей Таран. Трансляцию пресс-конференции ведет TCH.

"Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 Устава ООН, которая дает право защищаться. Но теперь речь идет о реальной возможности остановить огонь с двух сторон. Документ, который был согласован вчера, как раз дает возможность всем продемонстрировать свою политическую волю. У нас такая политическая воля есть. Надеемся, что другая сторона тоже продемонстрирует наличие такой политической воли", – отметил Таран.

Отвечая на вопрос, почему он считает, что новое перемирие, в отличие от предыдущих, будет выполняться, министр обороны заявил: "Я тоже видел много перемирий… Я провел на линии столкновения восемь месяцев… Но если ничего не делать, ничего и не произойдет".

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.