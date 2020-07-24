Генсек ООН призвал соблюдать договоренности о перемирии на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренности трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему прекращению огня вдоль линии разграничения с 27 июля. Генсек ООН просит сосредоточиться на защите гражданских лиц.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать достигнутые 22 июля трехсторонней контактной группой договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генсек ООН призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые продолжают страдать от боевых действий", – отмечается в документе.

Он также призвал все заинтересованные стороны принять меры для "нового импульса в мирных усилиях".

Гутерриш уточнил, что стороны конфликта должны облегчить гуманитарные условия вдоль линии соприкосновения и обеспечить выполнение Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202.

Резолюцию 2202 принял Совет Безопасности ООН на 7384-м заседании 17 февраля 2015 года. Она призывает все стороны конфликта на Донбассе полностью выполнять Минские соглашения и предусмотренное в них всеобъемлющее прекращение огня.