Генсек ООН призвал соблюдать договоренности о перемирии на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать достигнутые 22 июля трехсторонней контактной группой договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генсек ООН призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые продолжают страдать от боевых действий", – отмечается в документе.
Он также призвал все заинтересованные стороны принять меры для "нового импульса в мирных усилиях".
Гутерриш уточнил, что стороны конфликта должны облегчить гуманитарные условия вдоль линии соприкосновения и обеспечить выполнение Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202.
Резолюцию 2202 принял Совет Безопасности ООН на 7384-м заседании 17 февраля 2015 года. Она призывает все стороны конфликта на Донбассе полностью выполнять Минские соглашения и предусмотренное в них всеобъемлющее прекращение огня.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В течение шести лет на Донбассе неоднократно объявлялись перемирия, однако зачастую боевики не соблюдают режим прекращения огня.