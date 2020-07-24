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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции ООС

23 июля представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям операции Объединенных сил в районе Старогнатовки, Гнутово, у Новотошковского, Причепиловки и Орехово.

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В рядах украинских военных не было потерь
В рядах украинских военных не было потерь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

23 июля боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь в рядах украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы неподалеку от Старогнатовки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – у Новотошковского, Причепиловки и Орехово.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков", – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды нарушили режим прекращения огня в районе Старогнатовки. Без потерь с украинской стороны. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/905777753248175

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, вооружение, боевики, Орехово, Гнутово, Новотошковское, обстрелы, Старогнатовка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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