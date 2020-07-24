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Зеленский: Мы хотим расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Трехсторонняя контактная группа продолжит наработку положений, регламентирующих режим прекращения огня на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей
Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей
Фото: president.gov.ua

Украина настаивает на "расшифровке каждого пункта" Минских соглашений. Об этом на брифинге в Станице Луганской 23 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

"Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей и "весь мир это видит". "Другая сторона", по его словам, также должна продемонстрировать готовность выполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, президент заявил, что опубликованное накануне заявление о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля – это "обобщенное заявление"; подробные положения, регламентирующие режим перемирия, должны нарабатываться в трехсторонней контактной группе.

"В минском формате подробно все должно быть выписано: кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень длинная", – заключил глава государства.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Теги: Украина, Донбасс, перемирие, Минские соглашения, Владимир Зеленский, прекращение огня, контактная группа, минские переговоры, война на Донбассе
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