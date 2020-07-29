Незаконные вырубки в лесничестве Житомирской области нанесли ущерба на 2,5 млн грн – Офис генпрокурора

Группа злоумышленников, в которую входили должностные лица государственного лесного хозяйства, занижала объем вырубок, количество деревьев и их качество. Об этом сообщил в Офисе генерального прокурора Украины.

Фигуранты вносили в документы недостоверные сведения о количестве и качестве древесины Фото: pixabay.com

Руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий Житомирской области с целью проведения незаконных рубок создал группу, в состав которой в разное время входили должностные лица государственной лесной охраны специализированного лесозащитного предприятия и предприниматели. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Фигуранты вносили в документы недостоверные сведения о количестве и качестве древесины, отмечено в сообщении.

"Таким образом на лесных участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах отвода, который в дальнейшем был незаконно вырублен, при этом не учтен и использовался по собственному усмотрению", – пояснили в Офисе ГП.

Вследствие незаконной вырубки деревьев разных пород и занижения показателей на территории только одного лесничества в течение августа – сентября 2019 года был причинен ущерб на сумму около 2,5 млн грн.

Сообщено о подозрении участникам организованной группы в незаконной вырубке деревьев, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа; подделке документов и использовании поддельных документов; а также служебном подлоге (ст. 27, ст. 28 ч. 2, 4 ст. 246, ч. 1, 3 ст. 365, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должностей должностных лиц государственной лесной охраны.