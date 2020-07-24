В Днепре заблокировали доведение до банкротства облавтодора – СБУ

В декабре 2019 года по указанию руководства госпредприятия "Днепропетровский облавтодор" была сформирована кредиторская задолженность перед подконтрольной фирмой в размере почти 600 тыс. грн. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задокументировала и блокировала противоправный механизм искусственного доведения до банкротства госпредприятия "Днепропетровский облавтодор", входящего в структуру АО ГАК "Автомобильные дороги Украины". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 24 июля.

Правоохранители установили, что в декабре 2019 года по указанию руководства предприятия была сформирована кредиторская задолженность перед подконтрольной фирмой в размере почти 600 тыс. грн. Работы по этому контракту фактически не выполнялись.

На основании искусственно созданной задолженности коммерсанты инициировали открытие производства о банкротстве Днепропетровского облавтодора.

"Целью группы лиц, которые, по версии следствия, действовали по предварительному сговору, было завладение через подконтрольные коммерческие структуры производственными базами, имущественными комплексами, оборудованием, техникой госпредприятия. Это оборудование использовалось для эксплуатационного содержания дорог государственного значения", – отмечено в сообщении.

По информации СБУ, проведены обыски в Днепре в офисных и производственных помещениях по месту жительства фигурантов. Изъяты документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности вовлеченных в сделки предприятий.