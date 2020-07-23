В Харькове лжесотрудники СБУ вымогали у предпринимателей 1,6 млн грн и €40 тыс.

В Харькове разоблачили преступную группировку, которая терроризировала частных предпринимателей под видом сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители провели пять обысков по месту работы и жительства злоумышленников в Харькове и Киеве Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателей деньги – 1,6 млн грн и €40 тыс. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 23 июля.

По данным следствия, деньги у коммерсанта вымогали участники межрегиональной группировки, организованной жителем Харькова.

"Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. При этом фигуранты действовали под видом якобы сотрудников СБУ", – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели пять обысков по месту работы и жительства злоумышленников в Харькове и Киеве.

Решается вопрос о сообщение организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.