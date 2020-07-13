В Харьковской области из государственного нефтепровода незаконно выкачали нефти на 2 млн грн – СБУ

На территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод длиной почти в километр, сообщили в Службе безопасности Украины.

В Харьковской области разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

По его информации, правоохранители совместно со специалистами ОАО "Укрнафта" ликвидировали незаконное подключение к промышленному нефтепроводу "Козеевка-Сиродичи". Было установлено, что на территории Краснокутского района злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Несанкционированный отвод имел длину почти километр.

"Злоумышленники ежемесячно разворовывали 150 – 200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 млн грн", – подчеркнули в СБУ.

По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода создавало угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причастные к незаконной добыче нефти и должностные лица, которые могли способствовать нелегальному бизнесу.