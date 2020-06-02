Злоумышленники, продававшие должность губернатора в Харькове, ссылались на высокие связи – СБУ

Продажу мандатов депутатов и должностей государственных служащих в Харькове организовали одессит совместно с киевлянином, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленники ранее получили $60 тыс. от харьковчанки за мандат нардепа Фото: Владислав Абдула / Facebook

СБУ задержала в Харькове группу злоумышленников, которая наладила продажу должностей госслужащих. Нелегальный бизнес организовали одессит вместе с жителем столицы, сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

"Они обещали клиентам лоббировать их назначения на руководящие должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах. Злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров", – отметил Абдула.

Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками $60 тыс. от харьковчанки, которой обещали содействие в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент.

Злоумышленников задержали 2 июня в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка $150 тыс.: $100 тыс. за пост губернатора, $50 тыс. – за должность начальника налоговой службы.