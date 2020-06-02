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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из "группы Безлера", пытавшего украинских военных

По данным СБУ, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе бывшего главаря горловских сепаратистов Игоря Безлера.

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По информации СБУ, в 2015 году, опасаясь за свою жизнь, боевик бежал из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию
По информации СБУ, в 2015 году, опасаясь за свою жизнь, боевик бежал из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Мариуполе боевика из "группы" бывшего главаря горловских сепаратистов Игоря Безлера. Об этом это 2 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что выявленный боевик участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе Безлера. У боевиков он отвечал за "информационный блок" и занимался антиукраинской пропагандой. По указанию Безлера боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с организованной преступностью милиции. Выбитые "признания" он снимал на камеру и размещал на сайтах "ЛДНР" и в соцсетях. Эти кадры для создания пропагандистских сюжетов использовали и российские СМИ.

По информации СБУ, в 2015 году, опасаясь за свою жизнь в связи с началом разборок за передел сфер влияния на оккупированных территориях между группировками боевиков, он бежал на подконтрольную Украине территорию.

"Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера. Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, Мариуполь, Горловка, террористы, сепаратисты, боевики, ЛДНР
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