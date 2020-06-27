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Незаконная вырубка леса за три года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен – Фирсов

Прежде всего необходимо установить причину возникновения наводнений на западе Украины, заявил бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

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Фирсов: Не дай бог, чтобы через несколько лет была такая же ситуация
Фирсов: Не дай бог, чтобы через несколько лет была такая же ситуация
Скриншот: Shuster online / YouTube

Главной причиной наводнений на западе Украины является вырубка лесов. Об этом 26 июня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"За три года убытков по незаконной вырубки леса был нанесено более чем на полмиллиарда гривен", – заявил Фирсов.

Он отметил, что прежде всего необходимо установить правильную причину возникновения наводнений на западе Украины.

"Можно принимать концепции, можно принимать важные законы, поднимать штрафы. Но пока не будет конкретного наказания, конкретного человека в лесхозе, против которого было бы следствие, который сел бы за решетку, мы вот так и будем по кругу ходить. И не дай бог, чтобы через несколько лет была такая же ситуация", – добавил Фирсов.

Фирсов предложил проанализировать ситуацию и признать, что одной из причин бедствий являются незаконные рубки леса.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня.

По состоянию на утро 27 июня подтопленным был 3871 дом в 180 населенных пунктахВ результате наводнения было разрушено 202,3 км автодорог, повреждено 620 км дорог и 259 мостов.

К ликвидации последствий непогоды привлекались 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Теги: Украина, экология, наводнение, вертолет, следствие, штраф, Егор Фирсов, непогода, осадки, свобода слова, закон, убытки, паводок, население, Свобода слова Савика Шустера, диагноз, наводнение в Украине 2020 года
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