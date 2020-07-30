Половина областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

Киев не отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1197 новых случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

12 областей Украины по состоянию на 30 июля не соответствуют условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%) наблюдается на Волыни, в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Закарпатье остается единственным регионом Украины, где превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц.

Показатели проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствуют нормам во всех областях Украины.

Киев из-за негативной динамики не отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений.

По состоянию на 30 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 68 794, из них 1673 умерли, 38 154 выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 1197 новых случаев COVID-19.