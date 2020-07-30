В Боснии от коронавируса умер член правительства

53-летний министр по делам ветеранов Салко Букваревич 29 июля умер от COVID-19 в одной из больниц Сараево.

Букваревич работал в правительстве с 2015 года Фото: slobodnaevropa.org

В Боснии от коронавирусной болезни COVID-19 умер министр по делам ветеранов Салко Букваревич. Об этом сообщает балканская служба Radio Slobodna Evropa.

Букваревич находился в одной из больниц Сараево, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких утром за день до смерти. Он умер 29 июля.

Чиновнику было 53 года.

Букваревич работал в правительстве с 2015 года. До этого он преподавал в одном из вузов Боснии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 30 июля коронавирусом в мире заразились 16 978 206 человек. Жертвами COVID-19 стали 666 239 человек, выздоровело 9 948 163 человека.

В Боснии и Герцеговине заразились 11 127 человек, 316 – умерли.