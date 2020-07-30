COVID-19. В Украине зафиксирован новый антирекорд

За последние сутки в Украине подтвердили 1197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это новый антирекорд в Украине, накануне было выявлено 1022 случая.
Общее количество заболевших в Украине, по данным СНБО, составляет 68 794.
С начала эпидемии скончались 1673 пациента (23 из них за последние сутки), выздоровели 38 154 человека (+622).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам Украины выглядит так:
Наибольшее число заболевших выявлено в Киеве (199), во Львовской области (131), в Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях. Ни одного нового случая не зафиксировано в Херсонской и Луганской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.