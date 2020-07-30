COVID-19. В Украине зафиксирован новый антирекорд

В Украине за сутки наибольшее число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Ни одного нового случая не зафиксировано в Херсонской и Луганской областях.

За сутки в Украине от COVID-19 умерли 23 человека Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине подтвердили 1197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это новый антирекорд в Украине, накануне было выявлено 1022 случая.

Общее количество заболевших в Украине, по данным СНБО, составляет 68 794.

С начала эпидемии скончались 1673 пациента (23 из них за последние сутки), выздоровели 38 154 человека (+622).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 2698;

Волынская область – 3735;

Днепропетровская область – 1394;

Донецкая область – 865;

Житомирская область – 1807;

Закарпатская область – 5078;

Запорожская область – 779;

Ивано-Франковская область – 4446;

Киев – 8131;

Киевская область – 3672;

Кировоградская область – 702;

Луганская область – 122;

Львовская область – 9379;

Николаевская область – 578;

Одесская область – 3150;

Полтавская область – 431;

Ровенская область – 5942;

Сумская область – 484;

Тернопольская область – 2922;

Харьковская область – 3626;

Херсонская область – 224;

Хмельницкая область – 1109;

Черкасская область – 919;

Черновицкая область – 5812;

Черниговская область – 789.

Наибольшее число заболевших выявлено в Киеве (199), во Львовской области (131), в Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях. Ни одного нового случая не зафиксировано в Херсонской и Луганской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.