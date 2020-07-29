В Украине за сутки обнаружили более 1000 больных с коронавирусной инфекцией

Число случаев COVID-19 в Украине достигло с начала эпидемии показателя в 67 597.

Вылечились за прошлые сутки 650 человек Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 29 июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597.

По суточному приросту больных коронавирусом сегодняшний показатель является третьим после данных на 24 июня (1109 случаев) и на 25 июля (1106).

За последние 24 часа в Украине скончался 21 человек с коронавирусом, общее число умерших достигло 1650.

Вылечились за прошлые сутки 650 человек. Всего от COVID-19 выздоровели уже 37 394 пациента.

В областях коронавирус подтверждали такое количество раз:

Винницкая область – 2660;

Волынская область – 3694;

Днепропетровская область – 1364;

Донецкая область – 861;

Житомирская область – 1764;

Закарпатская область – 5008;

Запорожская область – 767;

Ивано-Франковская область – 4342;

Киев – 7932;

Киевская область – 3629;

Кировоградская область – 697;

Луганская область – 122;

Львовская область – 9248;

Николаевская область – 563;

Одесская область – 3104;

Полтавская область – 414;

Ровенская область – 5837;

Сумская область – 467;

Тернопольская область – 2852;

Харьковская область – 3556;

Херсонская область – 224;

Хмельницкая область – 1086;

Черкасская область – 910;

Черновицкая область – 5751;

Черниговская область – 745.

По состоянию на 28 июля в Украине было зарегистрировано 66 575 случаев коронавирусной инфекции (за сутки стало на 919 больше). Умерли 1629 (+13 за последние 24 часа), вылечились 36 744 человека.