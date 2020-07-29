В Украине за сутки обнаружили более 1000 больных с коронавирусной инфекцией

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 29 июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597.
По суточному приросту больных коронавирусом сегодняшний показатель является третьим после данных на 24 июня (1109 случаев) и на 25 июля (1106).
За последние 24 часа в Украине скончался 21 человек с коронавирусом, общее число умерших достигло 1650.
Вылечились за прошлые сутки 650 человек. Всего от COVID-19 выздоровели уже 37 394 пациента.
В областях коронавирус подтверждали такое количество раз:
По состоянию на 28 июля в Украине было зарегистрировано 66 575 случаев коронавирусной инфекции (за сутки стало на 919 больше). Умерли 1629 (+13 за последние 24 часа), вылечились 36 744 человека.