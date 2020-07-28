"Будет одна большая волна". В ВОЗ считают, что сезонных эпидемий коронавируса ждать не стоит

Коронавирус в вопросе сезонности не похож на вирус гриппа, отметила спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

В ВОЗ считают, что заболеваемость коронавирусом будет то расти, то падать Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что пандемия коронавируса не будет развиваться волнами. Как сообщает Reuters, об этом 28 июля заявила на брифинге представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В частности, она отметила, что "люди все еще думают о временах года", но это новый вирус, который "ведет себя по-другому". По словам Харрис, коронавирус не похож на грипп, который распространяется сезонно.

"Это будет одна большая волна, [заболеваемость] будет то расти, то снижаться", – прогнозирует Харрис.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 28 июля в мире подтверждено более 16,5 млн случаев инфицирования, из которых 654 тыс. – с летальным исходом. Более 9,6 млн заболевших уже выздоровели.

В ВОЗ подчеркивали, что коронавирус будет представлять опасность, пока не изобретут вакцину. В настоящее время проводятся испытания около 160 потенциальных вакцин.