ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за роста случаев COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель количество случаев COVID-19 увеличилось почти вдвое.

Всемирная организация здравоохранения созывает на этой неделе чрезвычайный комитет из-за усиления пандемии COVID-19. Об этом глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус объявил во время брифинга 27 июля, запись опубликована в Twitter ВОЗ.

"Было зарегистрировано 16 млн случаев заболевания и более 640 тыс. смертей, и пандемия продолжает усиливаться. За последние шесть недель общее число случаев заболевания примерно удвоилось", – отметил он.

Глава ВОЗ напомнил, что 30 января, когда он объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, было менее 100 случаев COVID-19 за пределами Китая, и ни одной смерти.

"В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил я собираюсь вновь созвать чрезвычайный комитет позднее на этой неделе, чтобы пересмотреть пандемию COVID-19 и дать соответствующие рекомендации", – объявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.