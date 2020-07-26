Коронавирус не передается в бассейне и через питьевую воду – Центр общественного здоровья

В бассейне и на пляже заразиться коронавирусом можно только в случае близкого контакта с инфицированным, через воду вирус не передается, заявили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей Фото: depositphotos.com

Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщили об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах. На вирус плохо влияют дезинфицирующие средства для очистки. Об этом в своем Facebook сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду. Эксперты Всемирной организации охраны здоровья и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось", – говорится в сообщении.

Таким образом, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку, независимо от того, находятся они в воде или на суше, отметили в ЦОЗ.

"Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается в основном через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чиханья или разговора. То есть если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться. Защититься от коронавируса SARS-CoV-2 поможет дистанцирование, регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком с содержанием спирта, соблюдение правил респираторной гигиены", – добавили в ЦОЗ украинского Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии скончались 1605 пациентов, выздоровели 35 807 человек.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение.

С 1 июня в Украине наступил третий этап смягчения карантинных мероприятий. В частности, разрешили работу спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.