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В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев COVID-19

Общее количество заболевших коронавирусной болезнью в Украине достигло 64 849. С начала эпидемии скончались 1605 пациентов, выздоровели 35 807 человек.

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Суточный прирост новых случаев COVID-19 несколько ниже, чем накануне
Суточный прирост новых случаев COVID-19 несколько ниже, чем накануне
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне COVID-19 обнаружили у 1106 пациентов. 

Так, общее количество заболевших в Украине достигло 64 849

С начала эпидемии скончались 1605 пациентов (15 из них за последние сутки), выздоровели 35 807 человек (+310). Продолжают болеть 27 437 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая: 

  • Винницкая область – 2549;
  • Волынская область – 3560;
  • Днепропетровская область – 1329;
  • Донецкая область – 850;
  • Житомирская область – 1709;
  • Закарпатская область – 4841;
  • Запорожская область – 734;
  • Ивано-Франковская область – 4025;
  • Киев – 7620;
  • Киевская область – 3503;
  • Кировоградская область – 693;
  • Луганская область – 120;
  • Львовская область – 8832;
  • Николаевская область – 546;
  • Одесская область – 2907;
  • Полтавская область – 394;
  • Ровенская область – 5623;
  • Сумская область – 430;
  • Тернопольская область – 2725;
  • Харьковская область – 3381;
  • Херсонская область – 219;
  • Хмельницкая область – 1059;
  • Черкасская область – 897;
  • Черновицкая область – 5592;
  • Черниговская область – 711.
Больше всего заболевших выявлено во Львовской области (130 за сутки), Киеве (95) и в Ивано-Франковской области (88). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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