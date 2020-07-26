В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Накануне COVID-19 обнаружили у 1106 пациентов.
Так, общее количество заболевших в Украине достигло 64 849.
С начала эпидемии скончались 1605 пациентов (15 из них за последние сутки), выздоровели 35 807 человек (+310). Продолжают болеть 27 437 человек.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
- Винницкая область – 2549;
- Волынская область – 3560;
- Днепропетровская область – 1329;
- Донецкая область – 850;
- Житомирская область – 1709;
- Закарпатская область – 4841;
- Запорожская область – 734;
- Ивано-Франковская область – 4025;
- Киев – 7620;
- Киевская область – 3503;
- Кировоградская область – 693;
- Луганская область – 120;
- Львовская область – 8832;
- Николаевская область – 546;
- Одесская область – 2907;
- Полтавская область – 394;
- Ровенская область – 5623;
- Сумская область – 430;
- Тернопольская область – 2725;
- Харьковская область – 3381;
- Херсонская область – 219;
- Хмельницкая область – 1059;
- Черкасская область – 897;
- Черновицкая область – 5592;
- Черниговская область – 711.
Больше всего заболевших выявлено во Львовской области (130 за сутки), Киеве (95) и в Ивано-Франковской области (88).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.