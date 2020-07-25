От COVID-19 умер врач футбольной сборной Украины

У инфицированного коронавирусом врача футбольной сборной Украины Антона Худаева были поражены 70% легких, 25 июля он умер.

Худаев более 20 лет был врачом в "Металлисте" Фото: MSTV LIVE Broadcasting / Facebook

25 июля от коронавируса скончался врач национальной сборной Украины по футболу 48-летний Антон Худаев. Об этом проинформировала в Facebook Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70% его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания, однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", – говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что Худаев более 20 лет был врачом харьковского "Металлиста", в национальной сборной работал в 2010 году и с 2016-го.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за последние сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.