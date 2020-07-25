ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В ВСУ за сутки выявили 10 больных с COVID-19, четырех из них – во Львовской области

Из 10 представителей Вооруженных сил Украины, у которых за 24 часа подтвердили коронавирусную инфекцию, в больницу отправили четырех.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ВСУ болеет 155 человек с COVID-19
В ВСУ болеет 155 человек с COVID-19
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 человек. Об этом 25 июля проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся четыре человека: в военно-медицинском клиническом центре Южного региона [в Одессе] – один военнослужащий и один сотрудник ВСУ, в военно-медицинском клиническом центре Западного региона [во Львове] – один военнослужащий, в Ровенском военном госпитале – один военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

По данным командования медсил ВСУ, дома от COVID-19 лечатся три человека во Львовской области, два – в Киевской и один – в Одесской.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – отметили военные медики.

Всего с начала эпидемии в ВСУ болеет 155 человек с COVID-19. Уже вылечились 566 человек, еще пять пациентов скончались.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/159286459011659

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.

Теги: военные, лечение, ВСУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Командование Медицинских сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Украинская модель Полканова родила дочь
Украинская модель Полканова родила дочь
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
64-летний Гибсон переболел COVID-19
64-летний Гибсон переболел COVID-19
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS