Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

Число заразившихся коронавирусной инфекцией во всем мире за сутки увеличилось на 310 тыс. человек.

К утру 26 июля коронавирусом в мире заразились 16 046 986 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Таким образом, за сутки число инфицированных увеличилось на 310 тыс.

Жертвами COVID-19 стали 644 528 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 9 262 520 человек.

В США число инфицированных достигло 4 178 021, умерло 146 460, излечилось 1 279 414 человек.

В Бразилии заболело 2 394 513 человек, 86 449 умерших и 1 785 359 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 385 635 человек, 32 060 умерли, 885 573 выздоровели.

Далее следует Россия – 805 332 инфицированных, 13 172 умерших и 596 064 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 434 200 человек, умерло, согласно официальной статистике, 6655.

Мексика обошла Перу по масштабам заражения, сейчас там соответственно 385 036 заболевших и 42 645 умерших, 375 961 заразившихся и 17 843 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за последние сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611).