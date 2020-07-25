Президент Бразилии, который болел COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару выявили 6 июля. 25 июля он сообщил, что ПЦР-тест отрицательный.

Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует его сообщение в Twitter за 25 июля.

"ПЦР-тест на SARS-CoV-2 отрицательный. Всем доброе утро", – написал он.

Болсонару разместил свою фотографию с результатом тестирования и поднятым вверх большим пальцем.

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

6 июля президент Бразилии почувствовал недомогание, температура поднялась до 38 °С. Он заявил, что еще до получения результата тестов начал принимать гидроксихлорохин.

В тот же день тестирование подтвердило, что у Болсонару коронавирус.

65-летний Болсонару считал угрозу COVID-19 преувеличенной (он называл болезнь "гриппчиком") и выступал против жестких мер по сдерживанию эпидемии.

В июне федеральный судья Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента носить маску во время участия в публичных мероприятиях.

Бразилия, по данным Всемирной организации здравоохранения, находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом (почти 2,3 млн) и по числу умерших от инфекции (более 84 тыс.), уступая только США.

Болсонару стал вторым главой государства после князя Монако Альбера, у которого подтвердилось заражение коронавирусом SARS-CoV-2.