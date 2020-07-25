В аэропортах Германии вводят бесплатное тестирование на COVID-19

По информации издания, те, кто возвращается в Германию наземным транспортом, будут выборочно проходить тестирование на границе, а те, кто морским транспортом – в портах.

Сенатор Берлина Дилек Калайчи заявила, что хотя в Германии зафиксировано относительно низкое число инфицирования COVID-19, показатель может в любой момент вырасти из-за инфицированных, которые прибывают из-за границы.

Те, кто будет возвращаться в ФРГ из стран, не входящих в зону риска, также должны сделать бесплатный тест на коронавирус. Эти тесты будут делать не в аэропорту, а в медицинских учреждениях и лабораториях, добавила она.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 тыс. из них скончались, более 9 млн выздоровели. В Германии с начала вспышки всего зафиксировали 205 976 случаев инфицирования, выздоровели – 189 896, умерли – 9123 человека.