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В Чехии из-за COVID-19 досрочно завершили футбольный чемпионат. Одна из команд ушла на карантин

Вся команда "Опавы" ушла на карантин из-за инфицирования одного из ее игроков.

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К моменту досрочного завершения турнира чемпионом стала "Славия"
К моменту досрочного завершения турнира чемпионом стала "Славия"
Фото: FORTUNA:LIGA / Facebook

Первую футбольную лигу Чехии досрочно завершили из-за инфицирования  COVID-19 футболиста одной из команд. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба турнира.

Вся команда "Опавы" ушла на карантин из-за инфицирования одного из ее игроков.

"Мы делали все возможное, чтобы соревнования были проведены по спортивному принципу. К сожалению, из-за карантина в "Опаве" мы не можем завершить сезон в сроки, установленные самими клубами", – заявил глава Ассоциации футбольных лиг Чехии (LFA) Душан Свобода.

Футбольное первенство страны прервали в середине марта и возобновили в конце мая. К моменту досрочного завершения турнира чемпионом стала "Славия". Также место в квалификации Лиги чемпионов получила "Виктория Пльзень".

В этом году ни одна из команд не покинет чемпионат, так как его расширят до 18 команд. К нынешним 16 клубам добавятся "Пардубице" и "Зброевка" из Брно, занявшие первые два места во втором дивизионе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 640 тыс. из них скончались, более 9 млн выздоровели.

В Чехии зафиксировали 15,1 тыс. случаев инфицирования, 369 человек умерли.

Теги: футбол, спорт, чемпионат, футболист, соревнования, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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