В Южной Корее зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса за четыре месяца

За прошедшие сутки в Южной Корее подтверждено 113 случаев коронавирусной инфекции, 86 из которых были завезены из-за границы.

В Южной Корее впервые с 1 апреля зафиксировано более 100 новых случаев коронавируса Фото: EPA

Власти Южной Кореи сообщили о 113 новых случаях коронавирусной инфекции, подтвержденных за последние сутки. Агентство Yonhap отмечает, что это максимальное количество новых случаев инфекции за последние четыре месяца.

Большинство заболевших, по данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, прибыли из-за границы (86 из 113 пациентов). Коронавирус обнаружили у 36 работников, вернувшихся в Корею из Ирака, а также у 33 работников, приехавших из России.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Южной Корее достигло 14 092, 298 человек скончались. Абсолютный максимум новых случаев в стране был зафиксирован 29 февраля, когда диагноз был подтвержден у 909 пациентов. С 1 апреля в Корее фиксировалось менее 100 новых случаев инфицирования в день.