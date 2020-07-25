В Кыргызстане объявят день национального траура по погибшим от COVID-19

30 июля будет объявлено днем национального траура в Кыргызстане, сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Жээнбеков: 31 июля мы будем праздновать Курман-айт Фото: EPA

Кыргызстан объявит 30 июля днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 июля сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио".

"31 июля мы будем праздновать Курман-айт. А 30 июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ. Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников", – сказал президент.

Он пожелал выдержки соотечественникам, пережившим утраты.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 640 тыс. из них скончались, более 9 млн выздоровели.

В Кыргызстане с начала вспышки инфицированы более 32 тыс. человек, 1249 умерли.