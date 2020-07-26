Место концентрации вируса, а также условия отбора и транспортировки тестов влияют на их достоверность, заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

По различным причинам до четверти ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. Об этом 26 июля сообщило в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

Для того чтобы определить наличие SARS-COV-2 в организме, берется мазок из ротоглотки, напомнили в ведомстве.

"Если вирус находится в низших отделах дыхательного тракта, в таком случае результат ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. Достоверность результата зависит также от соблюдения условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20–25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", – отметили в Минздраве.

Исследование методом полимеразной цепной реакции является наиболее распространенным способом узнать, болен ли и заразен ли тестируемый.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии скончались 1605 пациентов, выздоровели 35 807 человек.