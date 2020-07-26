В Великобритании голый блогер в маске вместо нижнего белья прошелся по улицам Лондона

Власти Великобритании обязали граждан носить медицинские маски в общественных местах. В ответ 32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф выложил в социальные сети фото, на котором он идет по одной из улиц Лондона в обнаженном виде – вместо трусов он использовал медицинскую маску.

Тимоти Шифф показал свое отношение к действиям правительства

Фото: humantimothy / Instagram

В Лондоне 24 июля обнаженный мужчина в медицинской маске вместо трусов прошелся по улице. Об этом сообщило издание Daily Mail. Таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные правительством Великобритании – с 24 июля жители страны обязаны носить маски в общественных местах. По данным издания, обнаженным мужчиной оказался 32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф. Он выложил фото в социальные сети. К утру 26 июля коронавирусом в мире заразились 16 046 986 человек. Жертвами COVID-19 стали 644 528 человек, выздоровело 9 262 520 человек. В Великобритании инфицированы уже 300 270 человек, из них умерли 45 823 человека.