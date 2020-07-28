Шансы на эффективность каждой из разрабатываемых вакцин от COVID-19 находятся на уровне 10% – ВОЗ

Из 20 разрабатываемых вакцин от коронавируса две или три могут оказаться действенными, считает ведущий ученый ВОЗ Сумия Сваминатан.

В настоящее время более 20 потенциальных вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний, шансы на эффективность каждой из них колеблются на уровне 10%. Об этом сказала ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью dpa, на которое ссылается "Німецька хвиля".

По ее словам, это означает, что две-три или даже больше вакцин могут оказаться действенными.

Появления эффективного препарата в ВОЗ ожидают к середине 2021 года.

Эксперт также коснулась сообщений об исчезновении антител к SARS-CoV-2 у выздоровевших пациентов. Это не обнадеживает, но еще не означает, что при этом исчезает иммунитет, отметила Сваминатан.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру. В США, Китае, Индии, России, Бельгии и ряде других стран перешли к тестированию препаратов на добровольцах.