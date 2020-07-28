Бельгийская фирма начинает испытания антикоронавирусной вакцины на людях

Если испытания пройдут успешно, в 2021 году компания Janssen Pharmaceutica сможет произвести 1 млрд доз вакцины против коронавируса.

Фармацевтическая компания Janssen Pharmaceutica начала испытания на людях вакцины, которая, предположительно, обеспечит защиту от коронавируса. Об этом руководитель вакцинной программы компании Йохан ван Хоф сказал 27 июля бельгийской телекомпании VRT.

Janssen Pharmaceutica, базирующаяся в провинции Антверпен, является подразделением американской международной корпорации Johnson&Johnson.

Испытания будут проводиться в Бельгии и в Соединенных Штатах. Первоначальный план состоял в том, чтобы начать тестирование на людях в сентябре. Однако исследования по разработке вакцины идут с опережением графика, пояснил ван Хоф.

Первые здоровые добровольцы были привиты еще на прошлой неделе. Всего в клинических испытаниях примет участие 1000 человек. На этом этапе определяется, является ли вакцина безопасной, каковы возможные побочные эффекты и как иммунная система реагирует на нее. Затем будет проверена эффективность препарата.

По его словам, испытания на животных позволяют сохранять "осторожный оптимизм".

Ван Хоф надеется, что вакцина будет готова в первой половине 2021 года. В случае успеха испытаний Janssen Pharmaceutica сможет произвести в следующем году 1 млрд доз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, более 20 из них находятся на завершающих стадиях.