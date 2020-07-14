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Массовое производство вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета – СМИ

Белый дом уже работает с фармацевтическими компаниями для улучшения их мощностей и приобретения материалов для будущего производства вакцины от COVID-19.

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По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от COVID-19
По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от COVID-19
Фото: depositphotos.com

Производители лекарств, которые находятся в партнерстве с правительством США, планируют приступить к активному производству вакцины от COVID-19 к концу лета. Об этом 14 июля сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома.

Чиновник добавил, что администрация уже работает с компаниями для улучшения их мощностей и приобретения материалов.

Как отмечает агентство, администрация президента США Дональда Трампа до сих пор финансировала разработку четырех вакцин против COVID-19 с помощью своей программы Operation Warp Speed, целью которой является производство 300 млн доз вакцин к концу 2021 года.

В частности, правительство США выделило гранты на сумму от нескольких сотен миллионов долларов США до более чем $1 млрд компаниям Johnson & Johnson, Moderna Inc, AstraZeneca Plc и Novovax Inc.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.

Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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