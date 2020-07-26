В мире третьи сутки подряд фиксируют более 200 тыс. новых больных с COVID-19

26 июля Всемирная организация здравоохранения сообщила о 200 тыс. случаях коронавирусной инфекции за сутки. Перед этим два дня подряд число больных увеличивалось на рекордные 284 тыс.

В мире подтверждено почти 15,8 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

В мире за последние сутки выявлено 200 625 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 26 июля.

С начала эпидемии в мире подтверждено почти 15,786 млн случаев COVID-19, число жертв коронавируса достигло 640 016 (плюс 4823 за сутки).

Наиболее пострадавшей от COVID-19 страной остаются США – более 4 млн случаев, 143 663 пациента скончались.

В десятку стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавирусной инфекции вошли также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Число подтверждений коронавируса за сутки третий день подряд превышает показатель в 200 тыс. Так, 24 июля ВОЗ сообщила о 284 196 новых больных за 24 часа (это был абсолютный рекорд за время пандемии), а 25 июля – 284 083.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.