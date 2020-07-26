В Германии на ферме 174 сезонных рабочих инфицированы COVID-19

На ферме в немецком городе Мамминг из-за вспышки коронавирусной инфекции 500 работникам запретили покидать предприятие.

На ферме провели массовое тестирование на COVID-19 Фото: EPA

На ферме в городе Мамминг, Нижняя Бавария (Германия), зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, заболели 174 работника. Об этом 26 июля сообщил Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Власть города ввела карантин на ферме, поскольку вирус распространился среди сборщиков урожая. Почти 500 человек не могут покидать предприятие.

В прошлую пятницу, когда стало известно о семи случаях инфицирования на ферме, было проведено массовое тестирование, которое подтвердило еще 167 случаев инфицирования COVID-19.

Служба безопасности следит за тем, чтобы не нарушался запрет на выход за пределы хозяйства.

К 26 июля коронавирусом в мире заразились 16 046 986 человек. Жертвами COVID-19 стали 644 528 человек, выздоровело 9 262 520 человек.

В Германии инфицированы уже 206 335, умерли 9124.