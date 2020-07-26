Российская телеведущая Ивлеева и рэпер Элджей инфицированы COVID-19

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева, которая вместе с мужем рэпером Элджеем инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила, что в ближайшее время расскажет подробности о болезни.

Ивлеева вела шоу "Орел и решка" в 2017-м и 2018 годах Фото: Анастасия Ивлеева / Facebook

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram сообщила, что она и ее муж – российский певец Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" – говорится в сообщении.

Она добавила, что в ближайшее время расскажет подробности о болезни, ее симптомах и о том, как они с мужем поняли, что заразились.

В 2017-м и 2018 годах Ивлеева вела шоу "Орел и решка". Тогда проект выходил на украинском канале "Интер" и российском "Пятница".