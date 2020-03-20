Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева подержала на протяжении 10 секунд во рту половой орган быка.

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" на канале "Интер" Анастасия Ивлеева взяла в рот бычий пенис в эфире своего шоу Agentshow Land. Видео разместили на канале Ивлеевой в YouTube.

Гостьей программы стала российская певица Елена Темникова. Вместе с Ивлеевой они поучаствовали в игре "Трогательный рот". По ее правилам участники должны на ощупь опознать предмет, который находится в закрытом ящике с отверстиями для рук, а после взять его в рот на 10 секунд.

Ивлеева не смогла определить, что трогает половой орган быка, после чего поместила его в рот. По прошествии этого времени она стала плеваться.

"Фу! У меня стресс!" – закричала Ивлеева.

ВИДЕО

Видео: Настя Ивлеева / YouTube

5 февраля 2020 года Ивлееву не впустили в Украину. Было установлено, что она посещала аннексированный Крым в 2017 году, незаконно нарушив государственные границы Украины.

Шоу "Орел и решка" она вела в 2017 и 2018 годах. Тогда проект выходил на украинском канале "Интер" и российском "Пятница".