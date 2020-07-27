ГОРДОН
 
 
МИР

В США началась финальная фаза испытаний потенциальной вакцины от коронавируса

Потенциальную вакцину от коронавируса компании Moderna проверят на 30 тыс. добровольцах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Американская компания приступила к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины
Американская компания приступила к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины
Фото: EPA

Американская биотехнологическая компания Moderna 27 июля приступила к финальной, третьей, фазе испытаний потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Associated Press.

Ожидается, что в исследованиях примут участие около 30 тыс. добровольцев. Их должны разбить на группы: часть получит настоящий препарат, контрольная группа – плацебо. После двух инъекций все участники вернутся к повседневным делам и будут оставаться под наблюдением ученых.

Первую группы испытуемых вакцинировали в Саванне (штат Джорджия).

Как отмечает "Голос Америки", это первые испытания, которые проводятся в рамках правительственной программы "Операция "Сверхсветовая скорость", нацеленной на ускорение разработки, производства и дистрибуции лекарств и вакцин от COVID-19.

В рамках этой программы Moderna получила от правительства Соединенных Штатов около миллиарда долларов и выбрала разработанную компанией вакцину для проведения масштабных испытаний на людях.

В середине июля компания сообщила об успешном завершении второй фазы клинических исследований. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

"Вакцина mRNA-1273 вызвала иммунные ответы у всех участников. Кроме того, не было выявлено никаких проблем, ограничивающих испытания", – говорилось в аннотации к исследованию, опубликованному в журнале The New England Journal of Medicine. В то же время у половины участников вакцина вызывала побочные эффекты в легкой или умеренной степени, такие как слабость, озноб, головная боль и боль в месте инъекции.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана до конца 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру.

Теги: США, ВОЗ, вакцинация, исследование, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Павлиний принт и брошь-черепаха. Герцогиня Корнуольская прогулялась по Лондону
Павлиний принт и брошь-черепаха. Герцогиня Корнуольская прогулялась по Лондону
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS