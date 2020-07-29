Туристическая сфера потеряла более $300 млрд из-за коронавируса – данные ООН

По оценкам Всемирной туристической организации ООН, ущерб от коронавируса в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма. Распространение вируса привело к сокращению числа туристов на 300 млн и потере $320 млрд.

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на $320 млрд. В мае 2020 года число туристов сократилось на 98% по сравнению с маем предыдущего года, сообщается в отчете Всемирной туристической организации ООН (ВТО ООН).

По оценкам ВТО ООН, ущерб от коронавируса в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма.

"Почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года. Это привело к сокращению числа туристов на 300 млн и потере $320 млрд туристических поступлений", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что сокращение туристического потока оставило миллионы людей без средств к существованию. Особенно сильно кризис повлиял на жителей развивающихся стран.

В начале пандемии коронавируса многие страны в одностороннем порядке принимали решения о закрытии границ. Начиная с мая границы внутри Евросоюза и Шенгенской зоны постепенно открывались. Евросоюз периодически вводит послабления для путешественников из других стран.

Члены экспертной группы ООН по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года. ВТО ООН отмечает признаки постепенного изменения тренда после открытия границ в страны Европейского союза 1 июля.