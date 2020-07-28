В Украине подтвердили более 900 новых случаев COVID-19

По сравнению с 27 июля число обнаруженных случаев инфицирования коронавирусом в Украине выросло более чем на 100.

За последние 24 часа коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 919 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

27 июля было выявлено 807 новых случаев.

Общее количество заболевших в Украине, по данным СНБО, составляет 66 575.

С начала эпидемии скончались 1629 пациентов (13 из них за последние сутки), выздоровели 36 744 человека (+622).

Новые случаи заболевания зафиксированы во всех регионах, ситуация в областях за все время эпидемии такова:

Винницкая область – 2627;

Волынская область – 3648;

Днепропетровская область – 1334;

Донецкая область – 852;

Житомирская область – 1744;

Закарпатская область – 4940;

Запорожская область – 753;

Ивано-Франковская область – 4224;

Киев – 7800;

Киевская область – 3590;

Кировоградская область – 697;

Луганская область – 121;

Львовская область – 9099;

Николаевская область – 562;

Одесская область – 3031;

Полтавская область – 401;

Ровенская область – 5784;

Сумская область – 454;

Тернопольская область – 2822;

Харьковская область – 3478;

Херсонская область – 221;

Хмельницкая область – 1069;

Черкасская область – 906;

Черновицкая область – 5692;

Черниговская область – 726.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 28 июля в мире коронавирусом заразились 16,48 млн человек, 654 тыс. из них скончались, более 9,57 млн выздоровели.