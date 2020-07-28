В Украине подтвердили более 900 новых случаев COVID-19

За последние 24 часа коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 919 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
27 июля было выявлено 807 новых случаев.
Общее количество заболевших в Украине, по данным СНБО, составляет 66 575.
С начала эпидемии скончались 1629 пациентов (13 из них за последние сутки), выздоровели 36 744 человека (+622).
Новые случаи заболевания зафиксированы во всех регионах, ситуация в областях за все время эпидемии такова:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 28 июля в мире коронавирусом заразились 16,48 млн человек, 654 тыс. из них скончались, более 9,57 млн выздоровели.