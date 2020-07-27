В Украине подтверждено более 800 новых случаев коронавируса за сутки

В течение 26 июля в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 807 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Количество новых случаев заболевания снижается второй день подряд, после того как в субботу был зарегистрирован месячный рекорд по новым заболевшим – 1106 случаев.
Общее количество заболевших в Украине достигло 65 656. Больше всего заболевших во Львовской области (8952), Киеве (7690) и Ровенской области (5701).
С начала эпидемии скончались 1616 пациентов (11 из них за последние сутки), выздоровели 36 122 человека (+315). Таким образом, продолжают болеть 27 918 человек.
Заболеваемость по регионам:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.