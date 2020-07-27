В Украине подтверждено более 800 новых случаев коронавируса за сутки

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 65 тыс.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 807 случаев COVID-19 Фото: EPA

В течение 26 июля в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 807 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Количество новых случаев заболевания снижается второй день подряд, после того как в субботу был зарегистрирован месячный рекорд по новым заболевшим – 1106 случаев.

Общее количество заболевших в Украине достигло 65 656. Больше всего заболевших во Львовской области (8952), Киеве (7690) и Ровенской области (5701).

С начала эпидемии скончались 1616 пациентов (11 из них за последние сутки), выздоровели 36 122 человека (+315). Таким образом, продолжают болеть 27 918 человек.

Заболеваемость по регионам:

Винницкая область – 2589;

Волынская область – 3616;

Днепропетровская область – 1330;

Донецкая область – 850;

Житомирская область – 1723;

Закарпатская область – 4874;

Запорожская область – 750;

Ивано-Франковская область – 4121;

Киев – 7690;

Киевская область – 3548;

Кировоградская область – 695;

Луганская область – 120;

Львовская область – 8952;

Николаевская область – 559;

Одесская область – 2960;

Полтавская область – 394;

Ровенская область – 5701;

Сумская область – 445;

Тернопольская область – 2773;

Харьковская область – 3431;

Херсонская область – 220;

Хмельницкая область – 1059;

Черкасская область – 902;

Черновицкая область – 5634;

Черниговская область – 720.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.