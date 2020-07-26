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В Гослесагентстве Украины зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели восемь сотрудников

Все сотрудники Государственного агентства лесных ресурсов Украины сдали ПЦР-тесты на COVID-19, сообщил глава ведомства Василий Кузевич.

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В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом
В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом
Фото: EPA

В центральном аппарате Государственного агентства лесных ресурсов Украины зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, заболели восемь сотрудников. Об этом 26 июля сообщил глава ведомства Василий Кузевич на своей странице в Facebook.

По словам Кузевича, все сотрудники сдали ПЦР-тесты на COVID-19 после того, как инфицирование подтвердили трем работникам центрального аппарата.

"К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пяти работников центрального аппарата Гослесагентства", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/VasylKuzovych/posts/113147140487313

Информации о состоянии здоровья инфицированных не уточняется.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших выявлено во Львовской области (130 за сутки), Киеве (95) и в Ивано-Франковской области (88). Общее количество заболевших в Украине достигло 64 849. 

Теги: Украина, Гослесагентство, работа, инфекция, коронавирус
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