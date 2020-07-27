В Бразилии подали в Гаагский суд на президента Болсонару из-за плохого реагирования на пандемию COVID-19

Бразильская сеть профсоюзов обвинила президента страны Жаира Болсонару в "серьезных и смертельных неудачах" при реагировании на пандемию COVID-19.

На президента Бразилии Жаира Болсонару подали в Международный уголовный суд в Гааге за "преступления против человечности". Жалоба связана с мерами по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает UOL.

Иск подала бразильская сеть профсоюзов UNISaude. Она обвиняет президента в "серьезных и смертельных неудачах" при реагировании на пандемию COVID-19.

Как отмечает издание, в апреле на Болсонару уже жаловалась в этот же суд Бразильская ассоциация юристов. Она требовала признать преступлением против человечности то, что Болсонару поощрял действия, которые увеличивают риск распространения заболевания.

65-летний Болсонару считал угрозу COVID-19 преувеличенной (он называл болезнь "гриппчиком") и выступал против жестких мер по сдерживанию эпидемии.

В июне федеральный судья Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента носить маску во время участия в публичных мероприятиях.

6 июля президент Бразилии почувствовал недомогание, температура поднялась до 38 °С. Он заявил, что еще до получения результата тестов начал принимать гидроксихлорохин. В тот же день тестирование подтвердило, что у Болсонару коронавирус. 25 июля он вылечился.

Бразилия, по данным Всемирной организации здравоохранения, находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом (почти 2,4 млн) и по числу умерших от инфекции (более 86 тыс.), уступая только США.