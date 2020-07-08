Журналисты подают в суд на заразившегося коронавирусом Болсонару из-за его поведения на брифинге

Бразильская Ассоциация прессы планирует подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг журналистов риску заразиться коронавирусом. Во время брифинга он объявил о положительном результате теста на COVID-19, а позже снял маску и не соблюдал дистанцию.

Болсонару после брифинга в нескольких метрах от журналистов снял маску и показал, что он в порядке Фото: ЕРА

Бразильская ассоциация прессы (ABI) собирается подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что он вышел на брифинг, во время которого объявил о положительном тесте на коронавирус. Об этом сказано в официальном заявлении организации.

"Несмотря на то, что президент Жаир Болсонару знал о заражении COVID-19, он продолжал действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей", – говорится в заявлении ABI.

В нем также утверждается, что президент, пригласив прессу, нарушил рекомендованный врачами режим изоляции. По оценке ассоциации, Болсонару нарушил две статьи Уголовного кодекса страны, наказание по которым предусматривают штраф или лишение свободы на срок до четырех лет. Иск подадут в Верховный суд Бразилии.

65-летний президент Бразилии утром 7 июля подтвердил, что тест, который он сдал накануне, дал положительный результат. Президент отправился в военный госпиталь на МРТ, показатель насыщения легких показал 96%, что считается приемлемым.

6 июля президент почувствовал недомогание, температура поднялась до 38 ºС. Он заявил, что еще до получения результата тестов начал принимать гидроксихлорохин.

В конце июня федеральный судья Бразилии Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску во время участия в публичных мероприятиях.

Жаир Болсонару неоднократно отрицал опасность COVID-19 и выступал против ограничительных мер, вводимых губернаторами. Он неоднократно называл пандемию коронавируса обычным гриппом. Президент долгое время появлялся на публике без средств индивидуальной защиты, однако в конце июня суд обязал его носить маску.

Бразилия находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом и по числу умерших, уступая только США. По данным университета Хопкинса, там насчитывается 1 668 589 случаев заболевания. По числу летальных исходов из-за COVID-19 Бразилия также занимает второе место. В стране от коронавируса умер 66 741 человек.